В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня днем водитель пассажирского автобуса сбил семилетнюю девочку.В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что девочка переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас медики оказывают ребенку необходимую помощь.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства все ДТП.