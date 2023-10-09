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В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил ребенка

13.52 Вторник, 17 октября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня днем водитель пассажирского автобуса сбил семилетнюю девочку.

В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что девочка переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас медики оказывают ребенку необходимую помощь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства все ДТП.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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