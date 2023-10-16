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Сбитый на дороге Нижнего Тагила юноша вертолётом доставлен в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Состояние юного жителя Нижнего Тагила, который в воскресенье вечером попал под колёса автомобиля «Лада Гранта», в понедельник резко ухудшилось. Пострадавшего решено было в срочном порядке перевозить из детской центральной больницы Нижнего Тагила в Екатеринбург.
Для транспортировки тяжёлого больного был задействован вертолёт, специально предназначенный для медицинских целей. В Екатеринбурге 17-летнего пострадавшего поместили в детскую городскую клиническую больницу №9 на улице Решётской. По информации портала Е1, юноша находится в состоянии комы. Помимо травмы головы, о которой сообщалось ранее, у него обнаружены другие повреждения на теле.
Напомним, ДТП с участием подростка произошло вечером 15 октября на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила. Молодой человек пытался перебежать проезжую часть на «красный» свет. За рулём сбившего его автомобиля сидел 54-летний мужчина с 32-летним стажем вождения. Заметив бегущего человека, он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Для транспортировки тяжёлого больного был задействован вертолёт, специально предназначенный для медицинских целей. В Екатеринбурге 17-летнего пострадавшего поместили в детскую городскую клиническую больницу №9 на улице Решётской. По информации портала Е1, юноша находится в состоянии комы. Помимо травмы головы, о которой сообщалось ранее, у него обнаружены другие повреждения на теле.
Напомним, ДТП с участием подростка произошло вечером 15 октября на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила. Молодой человек пытался перебежать проезжую часть на «красный» свет. За рулём сбившего его автомобиля сидел 54-летний мужчина с 32-летним стажем вождения. Заметив бегущего человека, он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
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