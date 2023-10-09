В Нижнем Тагиле подросток решил перебежать дорогу и попал в больницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вчера вечером 17-летний подросток решил перебежать дорогу на «красный» свет и попал под колеса автомобиля. Авария произошла на Черноисточинском шоссе.По предварительным данным, водитель Lada Granta ехал по Черноисточинскому шоссе со стороны улицы Большая Гальянская и сбил парня, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП 17-летний юноша получил травму головы, его доставили в детскую центральную больницу Нижнего Тагила.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что автомобилем управлял 54-летний мужчина со стажем вождения 32 года. Он пояснил, что ехал на «зеленый» свет, когда неожиданно на пешеходный переход выбежал молодой человек. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.