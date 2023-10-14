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Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нашли пропавшую 13-летнюю Аню. Об этом сообщили в городском УМВД.
Напомним, что девочка ушла из дома 13 октября и перестала выходить на связь. Ребенка искали родители и сотрудники полиции.
Сегодня девочку нашли. Выясняются подробности ее отсутствия.
Напомним, что девочка ушла из дома 13 октября и перестала выходить на связь. Ребенка искали родители и сотрудники полиции.
Сегодня девочку нашли. Выясняются подробности ее отсутствия.
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