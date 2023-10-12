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В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге ищут 13-летнюю Анну Шкуркину. Накануне девочка ушла из дома и теперь ее разыскивают родители и сотрудники полиции.
Девочка ростом 155-160 сантиметров, со светлыми волосами, среднего телосложения. Была одета в темно-синие штаны, черную куртку, черные ботинки, розовую шапку при себе имела школьный рюкзак темного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении школьницы, просят звонить по телефонам +7 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11) либо 02 (102 по мобильному).
«На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе городского УМВД.
Девочка ростом 155-160 сантиметров, со светлыми волосами, среднего телосложения. Была одета в темно-синие штаны, черную куртку, черные ботинки, розовую шапку при себе имела школьный рюкзак темного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении школьницы, просят звонить по телефонам +7 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11) либо 02 (102 по мобильному).
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