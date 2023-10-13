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Завершены поиски пропавшего в Екатеринбурге школьника
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего 13-летнего Романа. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что школьник пропал 12 октября в Пионерском микрорайоне. В его поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Сегодня ребенка нашли.
Напомним, что школьник пропал 12 октября в Пионерском микрорайоне. В его поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Сегодня ребенка нашли.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!»
– сообщили в «Прорыве».
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