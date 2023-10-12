Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ищут пропавшего 13-летнего мальчика
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут 13-летнего Романа Хлопина. Он пропал 12 октября в Пионерском микрорайоне.
Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы.
В день пропажи мальчик был одет в темно-синюю дутую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. С собой он брал темно-синий школьный рюкзак.
Розыском пропавшего занимаются отдел полиции №3 и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Романа, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-03 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв»).
Отметим, что 13-летнего Романа ищут уже второй раз за месяц. Информация о его пропаже появлялась в начале октября, тогда подростка нашли за сутки.
Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы.
В день пропажи мальчик был одет в темно-синюю дутую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. С собой он брал темно-синий школьный рюкзак.
Розыском пропавшего занимаются отдел полиции №3 и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Романа, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-03 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв»).
Отметим, что 13-летнего Романа ищут уже второй раз за месяц. Информация о его пропаже появлялась в начале октября, тогда подростка нашли за сутки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшую школьницу
12 октября 2023
12 октября 2023
В Первоуральске больше недели ищут пропавшего 63-летнего мужчину
04 октября 2023
04 октября 2023
В Свердловской области пропала пенсионерка с плохим зрением
06 октября 2023
06 октября 2023