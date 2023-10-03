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Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Завершены поиски пропавшего в Екатеринбурге школьника. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что 13-летний Роман пропал вчера в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. В его поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Сегодня мальчика нашли.
Напомним, что 13-летний Роман пропал вчера в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. В его поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Сегодня мальчика нашли.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!»
– сообщили в «Прорыве».
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