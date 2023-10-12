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Сбитый машиной в Екатеринбурге ребёнок получил травму
Стоп-кадр видео из соцсетей
К вечеру выяснились подробности сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия на улице Фонвизина. Оказалось, что сбитый на пешеходном переходе ребёнок, хоть и покинул своим ходом место происшествия, всё же получил травму головы.
Выяснилось, что пострадавший ребёнок — девочка, ученица младших классов местной школы. После удара машины она находилась в шоке и сумела самостоятельно встать и уйти. Но чуть позже обнаружилась травма головы и школьницу увезли в больницу.
За рулём иномарки, совершившей наезд на маленькую пешеходку, сидела женщина. Сотрудники ГИБДД установили ей личность, связались с ней и пригласили наведаться в отделение Госавтоинспекции. Она пояснила инспекторам, что растерялась после происшествия и не знала, что делать в такой ситуации. Первым её порывом было догнать убежавшую девочку, но она не захотела бросать на дороге машину, которая создавала препятствие другим участникам движения. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», виновницу ДТП оштрафовали на 1500 рублей за непредоставление преимущества пешеходам. Кроме того, она будет привлечена к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ («невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).
Выяснилось, что пострадавший ребёнок — девочка, ученица младших классов местной школы. После удара машины она находилась в шоке и сумела самостоятельно встать и уйти. Но чуть позже обнаружилась травма головы и школьницу увезли в больницу.
За рулём иномарки, совершившей наезд на маленькую пешеходку, сидела женщина. Сотрудники ГИБДД установили ей личность, связались с ней и пригласили наведаться в отделение Госавтоинспекции. Она пояснила инспекторам, что растерялась после происшествия и не знала, что делать в такой ситуации. Первым её порывом было догнать убежавшую девочку, но она не захотела бросать на дороге машину, которая создавала препятствие другим участникам движения. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», виновницу ДТП оштрафовали на 1500 рублей за непредоставление преимущества пешеходам. Кроме того, она будет привлечена к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ («невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).
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