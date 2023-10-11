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Очередной екатеринбургский школьник угодил в ДТП
Стоп-кадр видео из соцсетей
В Екатеринбурге — очередное дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетним ребёнком. В отличие от вчерашней аварии, произошедшей на территории Чкаловского административного района, в данном случае маленький пешеход соблюдал правила дорожного движения, но всё равно был сбит автомобилем.
ДТП с участием школьника случилось на улице Фонвизина. Ребёнок пытался перейти проезжую часть, как и положено, по пешеходному переходу. Это не уберегло его от несчастья — водитель легковой машины синего цвета сбил малыша с ног. Впрочем, пострадавший самостоятельно вскочил с асфальта и скрылся с места происшествия, причём достаточно спешно.
Об инциденте стало известно благодаря кадрам с видеорегистратора из проезжавшей мимо машины. По ним видно, что виновник ДТП, водитель синей машины неустановленной марки, в отличие от маленького пешехода, скрываться был не намерен. Он вышел из своего транспортного средства, но лишь посмотрел в спину удаляющегося потерпевшего. При этом он, судя по всему, об инциденте сообщать не стал. Сейчас представители ГИБДД Екатеринбурга пытаются разыскать его и установить личность сбитого им ребёнка.
ДТП с участием школьника случилось на улице Фонвизина. Ребёнок пытался перейти проезжую часть, как и положено, по пешеходному переходу. Это не уберегло его от несчастья — водитель легковой машины синего цвета сбил малыша с ног. Впрочем, пострадавший самостоятельно вскочил с асфальта и скрылся с места происшествия, причём достаточно спешно.
Об инциденте стало известно благодаря кадрам с видеорегистратора из проезжавшей мимо машины. По ним видно, что виновник ДТП, водитель синей машины неустановленной марки, в отличие от маленького пешехода, скрываться был не намерен. Он вышел из своего транспортного средства, но лишь посмотрел в спину удаляющегося потерпевшего. При этом он, судя по всему, об инциденте сообщать не стал. Сейчас представители ГИБДД Екатеринбурга пытаются разыскать его и установить личность сбитого им ребёнка.
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