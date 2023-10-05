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Слишком торопливый екатеринбургский школьник ударился о проезжающий автомобиль
Стоп-кадр видео из соцсетей
В Екатеринбурге сегодня днём случилось ДТП с участием легковой машины и слишком торопливого мальчика. Куда именно торопился мальчик неизвестно, но оказался он в итоге в больнице.
Дорожный инцидент произошёл 11 октября на территории Чкаловского административного района Екатеринбурга. По улице Агрономической, не нарушая правил дорожного движения, проезжал легковой автомобиль. Из-за припаркованных машин на проезжую часть внезапно выскочил мальчик примерно 7-летнего возраста. До этого момента он был скрыт от взора водителя, поэтому предпринять что-либо было поздно. Со всей скорости бегущий ребёнок ударился о левый бок проезжающей машины и без сознания рухнул на асфальт.
С места происшествия ученика младших классов одной из ближайших школ доставили в больницу. У него диагностированы травмы. Психологическую травму получат и родители — сначала от известия о происшествии с их сыном «в главной роли», а затем и от административного наказания, которым их покарают за ненадлежащее воспитание ребенка в части соблюдения ПДД. Соответствующая информация уже была передана из ГИБДД в подразделение по делам несовершеннолетних.
Водитель в данном случае останется без наказания. Отсутствие за ним вины, в частности, помогла доказать запись с видеорегистратора одной из припаркованных машин. Она была оперативно «слита» в Интернет и быстро обошла екатеринбургский соцсети. По запечатлённым на ней кадрам очевидно, что виновником ДТП на Агрономической был ребёнок.
Дорожный инцидент произошёл 11 октября на территории Чкаловского административного района Екатеринбурга. По улице Агрономической, не нарушая правил дорожного движения, проезжал легковой автомобиль. Из-за припаркованных машин на проезжую часть внезапно выскочил мальчик примерно 7-летнего возраста. До этого момента он был скрыт от взора водителя, поэтому предпринять что-либо было поздно. Со всей скорости бегущий ребёнок ударился о левый бок проезжающей машины и без сознания рухнул на асфальт.
С места происшествия ученика младших классов одной из ближайших школ доставили в больницу. У него диагностированы травмы. Психологическую травму получат и родители — сначала от известия о происшествии с их сыном «в главной роли», а затем и от административного наказания, которым их покарают за ненадлежащее воспитание ребенка в части соблюдения ПДД. Соответствующая информация уже была передана из ГИБДД в подразделение по делам несовершеннолетних.
Водитель в данном случае останется без наказания. Отсутствие за ним вины, в частности, помогла доказать запись с видеорегистратора одной из припаркованных машин. Она была оперативно «слита» в Интернет и быстро обошла екатеринбургский соцсети. По запечатлённым на ней кадрам очевидно, что виновником ДТП на Агрономической был ребёнок.
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