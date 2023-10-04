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Пропавшую в Екатеринбурге девушку нашли мертвой
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге завершены поиски нашли 22-летней Махфузахон Исмоиловой. Девушка найдена мертвой.
Напомним, что девушка ушла из дома 2 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как сообщает E1.RU со ссылкой на знакомого семьи, тело пропавшей нашли в водоеме.
Похороны девушки пройдут сегодня. Информацию о прощании подтвердили в мечети на Химмаше.
Напомним, что девушка ушла из дома 2 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как сообщает E1.RU со ссылкой на знакомого семьи, тело пропавшей нашли в водоеме.
Похороны девушки пройдут сегодня. Информацию о прощании подтвердили в мечети на Химмаше.
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