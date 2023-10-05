Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области остался один природный пожар
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки количество природных пожаров в Свердловской области сократилось до одного. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны».
По информации на 8 октября 02.00, в регионе действовал один пожар на площади одного гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о трех очагах на площади семи гектаров.
Всего в России действуют пять лесных пожаров на общей площади 249 гектаров.
По информации на 8 октября 02.00, в регионе действовал один пожар на площади одного гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о трех очагах на площади семи гектаров.
Всего в России действуют пять лесных пожаров на общей площади 249 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области
04 октября 2023
04 октября 2023
В Свердловской области за сутки ликвидировали семь природных пожаров
30 сентября 2023
30 сентября 2023