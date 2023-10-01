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В Свердловской области остались три природных пожара на площади семи гектар
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают вести борьбу с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда остаются три пожара.
По данным на 7 октября 02.00, в регионе действовало три пожара на площади семи гектаров. Вчера леспопожарная служба также сообщала о трех пожарах, но на площади восьми гектаров.
Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано девять природных пожаров.
По данным на 7 октября 02.00, в регионе действовало три пожара на площади семи гектаров. Вчера леспопожарная служба также сообщала о трех пожарах, но на площади восьми гектаров.
Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано девять природных пожаров.
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