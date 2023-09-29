В Свердловской области действуют три лесных пожара

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксировано три природных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 6 октября, в регионе действуют три лесных пожара на площади восьми гектаров. Вчера было известно о двух возгораниях площадью 23 гектара.Всего в России зафиксировано восемь природных пожаров на площади 30 гектаров.