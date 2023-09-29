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В Свердловской области действуют три лесных пожара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксировано три природных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 6 октября, в регионе действуют три лесных пожара на площади восьми гектаров. Вчера было известно о двух возгораниях площадью 23 гектара.
Всего в России зафиксировано восемь природных пожаров на площади 30 гектаров.
По данным на 00.00 6 октября, в регионе действуют три лесных пожара на площади восьми гектаров. Вчера было известно о двух возгораниях площадью 23 гектара.
Всего в России зафиксировано восемь природных пожаров на площади 30 гектаров.
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