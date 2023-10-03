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Ребенка, пострадавшего в школе в Верхней Салде, перевели из реанимации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхней Салде школьника, пострадавшего при распылении содержимого перцового баллончика, перевели из реанимации в соматическое отделение.
Напомним, что инцидент произошел сегодня в школе №3. Изначально сообщалось, что в здании распылили содержимое газового баллончика. Но позднее в пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что шестиклассник распылил аэрозоль из перцового баллончика в туалете на третьем этаже школы. Пары аэрозоли через систему вентиляции распространились по второму и четвертому этажам здания.
В результате пострадали девять человек. Одного пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение, двух – в соматическое отделение.
В свердловском Минздраве сообщили, что школьника, находящегося в реанимации, уже перевели в соматическое отделение. Также медики выезжали домой к одному из пострадавших, но показаний к госпитализации у него нет – ребенок остался дома.
Напомним, что инцидент произошел сегодня в школе №3. Изначально сообщалось, что в здании распылили содержимое газового баллончика. Но позднее в пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что шестиклассник распылил аэрозоль из перцового баллончика в туалете на третьем этаже школы. Пары аэрозоли через систему вентиляции распространились по второму и четвертому этажам здания.
В результате пострадали девять человек. Одного пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение, двух – в соматическое отделение.
В свердловском Минздраве сообщили, что школьника, находящегося в реанимации, уже перевели в соматическое отделение. Также медики выезжали домой к одному из пострадавших, но показаний к госпитализации у него нет – ребенок остался дома.
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