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Девять человек пострадали из-за распыления газа из баллончика в школе в Верхней Салде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В одной из школ Верхней Салды распылили содержимое газового баллона. В результате пострадали девять человек.
Как сообщает местное издание «Городской вестник» со ссылкой на источник, ЧП произошло в школе №3 – один из учеников распылил содержимое газового баллончика во время четвертого урока во всех туалетах школы.
В пресс-службе свердловского Минздрава рассказали, что в результате пострадали девять человек. Одного пациента госпитализировали в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты Центра медицины катастроф.
Двух детей госпитализировали в соматическое отделение. Остальным шести пострадавших помощь оказали на месте.
Как сообщает местное издание «Городской вестник» со ссылкой на источник, ЧП произошло в школе №3 – один из учеников распылил содержимое газового баллончика во время четвертого урока во всех туалетах школы.
В пресс-службе свердловского Минздрава рассказали, что в результате пострадали девять человек. Одного пациента госпитализировали в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты Центра медицины катастроф.
Двух детей госпитализировали в соматическое отделение. Остальным шести пострадавших помощь оказали на месте.
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