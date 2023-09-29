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Задержан подозреваемый в убийстве 39-летней екатеринбурженки
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 39-летней екатеринбурженки, тело которой нашли в коттеджном поселке в Заречном.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, подозреваемый – 35-летний уроженец Томска, официально нигде не работающий, ранее судимый. Во время допроса он признал вину в преступлении. Мужчина рассказал, что познакомился с потерпевшей через объявление о строительных работах. Женщина привезла его к себе на участок в Заречном, где он жил, ежесуточно получая деньги за строительство.
Днем 26 сентября, по словам подозреваемого, они с женщиной поссорились по поводу выплаты денег за часть проведенных работ. Тогда пьяный злоумышленник убил екатеринбурженку, нанеся ей несколько ударов металлическим швеллером.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что подозреваемого задержали сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска, когда тот, закупившись в магазине в Каменске-Уральском, пытался спешно ретироваться, чтобы снова «залечь на дно». Его этапировали в Заречный, где было совершено преступление. Оказалось, что у убитой женщины также были похищены личные вещи и автомобиль Renault. Однако далеко на машине подозреваемый уехать не смог, так как не справился с управлением и врезался в дерево.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, подозреваемый – 35-летний уроженец Томска, официально нигде не работающий, ранее судимый. Во время допроса он признал вину в преступлении. Мужчина рассказал, что познакомился с потерпевшей через объявление о строительных работах. Женщина привезла его к себе на участок в Заречном, где он жил, ежесуточно получая деньги за строительство.
Днем 26 сентября, по словам подозреваемого, они с женщиной поссорились по поводу выплаты денег за часть проведенных работ. Тогда пьяный злоумышленник убил екатеринбурженку, нанеся ей несколько ударов металлическим швеллером.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что подозреваемого задержали сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска, когда тот, закупившись в магазине в Каменске-Уральском, пытался спешно ретироваться, чтобы снова «залечь на дно». Его этапировали в Заречный, где было совершено преступление. Оказалось, что у убитой женщины также были похищены личные вещи и автомобиль Renault. Однако далеко на машине подозреваемый уехать не смог, так как не справился с управлением и врезался в дерево.
«В ближайшее время планируется предъявить фигуранту соответствующее обвинение и выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу»,
– отметили в СКР.
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