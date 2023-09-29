Задержан подозреваемый в убийстве 39-летней екатеринбурженки

– отметили в СКР.

«В ближайшее время планируется предъявить фигуранту соответствующее обвинение и выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу»,