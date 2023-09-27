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В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 11-летнего мальчика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле завершены поиски 11-летнего мальчика, который пропал вчера вечером.
Напомним, что мальчик ушел из дома в поселке Чащино вечером 26 сентября, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Отец мальчика обратился в полицию с заявлением о пропаже. Он сообщил, что ребенок в тот день был в плохом настроении.
В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что, оказывается, мальчик поссорился с отцом, воспитывающим двух сыновей, из-за неуспеваемости. Отец пригрозил выбросить собаку, которую сын принес домой, и тогда мальчик убежал.
Полицейские опросили соседей и пришли в квартиру в соседнем подъезде. Там жила мать детей вместе с сожителем. Женщина лишена родительских прав, накануне она была доставлена судебными приставами в суд для рассмотрения дела по статье 157 УК РФ за неуплату алиментов.
В квартире матери детей долгое время никто двери не открывал. Хотя было слышно, что там кто-то есть. Тогда полицейские взломали дверь. Выяснилось, что пропавший ребенок прятался у матери.
Напомним, что мальчик ушел из дома в поселке Чащино вечером 26 сентября, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Отец мальчика обратился в полицию с заявлением о пропаже. Он сообщил, что ребенок в тот день был в плохом настроении.
В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что, оказывается, мальчик поссорился с отцом, воспитывающим двух сыновей, из-за неуспеваемости. Отец пригрозил выбросить собаку, которую сын принес домой, и тогда мальчик убежал.
Полицейские опросили соседей и пришли в квартиру в соседнем подъезде. Там жила мать детей вместе с сожителем. Женщина лишена родительских прав, накануне она была доставлена судебными приставами в суд для рассмотрения дела по статье 157 УК РФ за неуплату алиментов.
В квартире матери детей долгое время никто двери не открывал. Хотя было слышно, что там кто-то есть. Тогда полицейские взломали дверь. Выяснилось, что пропавший ребенок прятался у матери.
«В настоящее время решается вопрос о временном помещении мальчика социально-реабилитационный центр до выяснения обстоятельств, способствовавших его уходу»,
– добавили в МВД.
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В Нижнем Тагиле ищут пропавшего 11-летнего мальчика
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