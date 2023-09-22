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В Нижнем Тагиле ищут пропавшего 11-летнего мальчика
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле пропал 11-летний Иван Дульцев. Он ушел из дома в поселке Чащино вечером 26 сентября и до сих пор не вернулся.
В полицию с заявлением о пропаже ребенка накануне обратился отец мальчика. Он рассказал, что, возвращаясь домой, встретил сына в плохом настроении. Мальчик на обычные вопросы «Как дела?» ничего не ответил и вышел со двора.
Ранее ребенок состоял на учете в ПДН за самовольные уходы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ивана Дульцева, просят сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (343)547-70-02 или 02.
В полицию с заявлением о пропаже ребенка накануне обратился отец мальчика. Он рассказал, что, возвращаясь домой, встретил сына в плохом настроении. Мальчик на обычные вопросы «Как дела?» ничего не ответил и вышел со двора.
Ранее ребенок состоял на учете в ПДН за самовольные уходы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ивана Дульцева, просят сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (343)547-70-02 или 02.
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