В Нижнем Тагиле ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пропал 11-летний Иван Дульцев. Он ушел из дома в поселке Чащино вечером 26 сентября и до сих пор не вернулся.В полицию с заявлением о пропаже ребенка накануне обратился отец мальчика. Он рассказал, что, возвращаясь домой, встретил сына в плохом настроении. Мальчик на обычные вопросы «Как дела?» ничего не ответил и вышел со двора.Ранее ребенок состоял на учете в ПДН за самовольные уходы.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ивана Дульцева, просят сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (343)547-70-02 или 02.