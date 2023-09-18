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В Свердловской области полыхает 17 лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки увеличилось количество природных пожаров, но незначительно сократилась их площадь. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 25 сентября, в регионе действуют 17 лесных пожаров на площади 218 гектаров. Вчера сообщалось о 14 возгораниях площадью 221 гектар.
Всего в России действуют 47 природных пожаров на площади 734 гектаров. Возгорания зафиксированы в 16 регионах страны.
По данным на 00.00 25 сентября, в регионе действуют 17 лесных пожаров на площади 218 гектаров. Вчера сообщалось о 14 возгораниях площадью 221 гектар.
Всего в России действуют 47 природных пожаров на площади 734 гектаров. Возгорания зафиксированы в 16 регионах страны.
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