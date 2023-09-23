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В лесах Свердловской области вспыхнули 14 пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают вспыхивать природные пожары. За минувшие сутки в лесах региона зафиксировали 14 возгораний.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 14 сентября 02.00, на землях лесного фонда было зарегистрировано 14 пожаров на площади 221 гектар. Вчера лесопожарная служба сообщала о десяти пожарах на площади 83 гектаров.
Всего в России действует 36 лесных пожаров на общей площади 491 гектар.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 14 сентября 02.00, на землях лесного фонда было зарегистрировано 14 пожаров на площади 221 гектар. Вчера лесопожарная служба сообщала о десяти пожарах на площади 83 гектаров.
Всего в России действует 36 лесных пожаров на общей площади 491 гектар.
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