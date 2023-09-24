В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали 15-летние школьники на мопеде

– рассказали в ГИБДД.

«За рулем мопеда находился ребенок, не имеющий права управления транспортным средством, постоянно проживающий в Нижнем Тагиле. На водителе и пассажире были одеты мотошлемы, но в нарушение правил дорожного движения они были не застегнуты»,