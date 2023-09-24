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В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали 15-летние школьники на мопеде
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, около 09.30, в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской 15-летние школьники на мопеде столкнулись с легковым автомобилем, в результате чего попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла из-за того, что юный водитель мопеда не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который заканчивал поворот налево.
Известно, что подростки ехали с заправки в лес. Мопед один из школьников приобрел на собственные деньги. Материалы по факту аварии отправили в ПНД.
Напомним, что вчера на ЕКАД также пострадали двое несовершеннолетних, которые катались на мотоцикле.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла из-за того, что юный водитель мопеда не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который заканчивал поворот налево.
«За рулем мопеда находился ребенок, не имеющий права управления транспортным средством, постоянно проживающий в Нижнем Тагиле. На водителе и пассажире были одеты мотошлемы, но в нарушение правил дорожного движения они были не застегнуты»,
– рассказали в ГИБДД.
Известно, что подростки ехали с заправки в лес. Мопед один из школьников приобрел на собственные деньги. Материалы по факту аварии отправили в ПНД.
Напомним, что вчера на ЕКАД также пострадали двое несовершеннолетних, которые катались на мотоцикле.
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