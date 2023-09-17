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В свердловских лесах почти в 12 раз выросла площадь пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров выросла почти в 12 раз. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны».
По данным на 23 сентября, на землях лесного фонда региона было зарегистрировано десять природных пожаров на площади 83 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о четырех пожарах на площади семи гектаров.
Всего в России, по последним данным, действовало 20 лесных пожаров на общей площади 296 гектаров.
По данным на 23 сентября, на землях лесного фонда региона было зарегистрировано десять природных пожаров на площади 83 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала о четырех пожарах на площади семи гектаров.
Всего в России, по последним данным, действовало 20 лесных пожаров на общей площади 296 гектаров.
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