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Четыре лесных пожара зафиксировали в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Только вчера мы писали, что в Свердловской области потушили все лесные пожары. Но уже сегодня стало известно о четырех новых возгораниях.
По данным Авиалесоохраны, в регионе сейчас действуют четыре природных пожара на площади семи гектаров.
Всего в России зафиксировано 10 лесных пожаров общей площадью 115 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе сейчас действуют четыре природных пожара на площади семи гектаров.
Всего в России зафиксировано 10 лесных пожаров общей площадью 115 гектаров.
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