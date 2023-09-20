В Свердловской области потушили все лесные пожары

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Последний природный пожар потушили в Свердловской области. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 21 сентября, новых возгораний в лесах области не зафиксировано.Всего в России действуют 14 лесных пожаров на площади 84 гектаров. Возгорания зафиксированы в восьми регионах страны.