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В Свердловской области потушили все лесные пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Последний природный пожар потушили в Свердловской области. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 21 сентября, новых возгораний в лесах области не зафиксировано.
Всего в России действуют 14 лесных пожаров на площади 84 гектаров. Возгорания зафиксированы в восьми регионах страны.
По данным на 00.00 21 сентября, новых возгораний в лесах области не зафиксировано.
Всего в России действуют 14 лесных пожаров на площади 84 гектаров. Возгорания зафиксированы в восьми регионах страны.
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