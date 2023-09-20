Экс-директора свердловского ДК будут судить после падения подростка-гимнаста

– отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Обвиняемая не осуществляла контроль за безопасным использованием акробатического оборудования, не заключала договоры на его обслуживание, не назначила технического специалиста, обязанного осуществлять технический осмотр, не проводила регулярную диагностику оборудования. Данные обстоятельства привели к травмированию несовершеннолетнего подростка в ходе тренировки»,