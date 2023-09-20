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Экс-директора свердловского ДК будут судить после падения подростка-гимнаста
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Белоярском районе перед судом предстанет бывшая руководительница Дома культуры «Ровесник», где во время тренировки с высоты около 2,5 метра упал подросток-гимнаст.
Напомним, что 4 апреля при выполнении номера «гимнасты на ремнях» у 14-летнего подростка оборвался металлический трос. В результате юноша упал и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.
Теперь бывшая руководительница Дома культуры «Ровесник», в котором расположена цирковая студия «Арена», обвиняется оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 238 УК РР).
По версии следствия, в сентябре 2017 года для цирковой студии закупили лебедку, трос и другое необходимое оборудование. Однако их техническое обслуживание в установленные сроки не проводилось.
Уголовное дело направили в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что 4 апреля при выполнении номера «гимнасты на ремнях» у 14-летнего подростка оборвался металлический трос. В результате юноша упал и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.
Теперь бывшая руководительница Дома культуры «Ровесник», в котором расположена цирковая студия «Арена», обвиняется оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 238 УК РР).
По версии следствия, в сентябре 2017 года для цирковой студии закупили лебедку, трос и другое необходимое оборудование. Однако их техническое обслуживание в установленные сроки не проводилось.
«Обвиняемая не осуществляла контроль за безопасным использованием акробатического оборудования, не заключала договоры на его обслуживание, не назначила технического специалиста, обязанного осуществлять технический осмотр, не проводила регулярную диагностику оборудования. Данные обстоятельства привели к травмированию несовершеннолетнего подростка в ходе тренировки»,
– отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Уголовное дело направили в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.
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