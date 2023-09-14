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В Асбесте ночью загорелась квартира
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Асбесте сегодня ночью произошел пожар в квартире в пятиэтажке на улице Челюскинцев. Сообщение о возгорании поступило в 00.03.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади девяти квадратных метров горели вещи в квартире на первом этаже. Огнеборцы эвакуировали из дома семь человек, в том числе одного ребенка. О пострадавших не сообщается.
В тушении пожара участвовали девять огнеборцев, было задействовано три спецмашины. Возгорание потушили в 00.14. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:43.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади девяти квадратных метров горели вещи в квартире на первом этаже. Огнеборцы эвакуировали из дома семь человек, в том числе одного ребенка. О пострадавших не сообщается.
В тушении пожара участвовали девять огнеборцев, было задействовано три спецмашины. Возгорание потушили в 00.14. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:43.
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