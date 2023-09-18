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Один лесной пожар зафиксирован в Свердловской области

11.20 Вторник, 19 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает действовать один природный пожар. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

По данным на 00.00 19 сентября, в регионе зафиксирован один лесной пожар площадью два гектара. Вчера площадь пожара составляла шесть гектаров.

Всего в России действует восемь природных пожаров на площади 93 гектаров.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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