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Стали известны подробности об упавшей на рельсы екатеринбургского метро женщине
Фото: Вечерние Ведомости
Как сообщалось ранее, сегодня утром на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге упала женщина. Она выжила, но с травмами ноги и руки её госпитализировали в городскую больницу №36.
Ближе к вечеру стало известно, что женщину зовут Елена и она находится на третьем месяце беременности (вторым ребёнком, первенцу уже 10 лет). Вероятно, «положение» и вызвало у неё головокружение, ставшее причиной падения с платформы метрополитена на рельсы перед приближающимся поездом. С другой стороны, ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ» приводит показания очевидцев, которые утверждают, что женщина наклонилась в момент приближения состава и первым вагоном её сбило на рельсы.
Пострадавшей 39-летней екатеринбурженке в больнице сегодня должны сделать срочную хирургическую операцию.
Ближе к вечеру стало известно, что женщину зовут Елена и она находится на третьем месяце беременности (вторым ребёнком, первенцу уже 10 лет). Вероятно, «положение» и вызвало у неё головокружение, ставшее причиной падения с платформы метрополитена на рельсы перед приближающимся поездом. С другой стороны, ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ» приводит показания очевидцев, которые утверждают, что женщина наклонилась в момент приближения состава и первым вагоном её сбило на рельсы.
Пострадавшей 39-летней екатеринбурженке в больнице сегодня должны сделать срочную хирургическую операцию.
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