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Три человека пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стали известны подробности ДТП, произошедшего сегодня утром на 91-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что на 91-м километре трассы сегодня около 11.00 столкнулись Lada Granta и Changan. По предварительной информации, водитель Lada при развороте с обочины в неустановленном месте не уступил дорогу Changan, который ехал в попутном направлении – со стороны Богдановича в Екатеринбург.
В результате ДТП пострадали три человека: 74-летний водитель и 75-летняя пассажирка Lada Granta, а также 51-летний водитель Changan. Их доставили в хирургическое отделение Богдановичской ЦРБ.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что на 91-м километре трассы сегодня около 11.00 столкнулись Lada Granta и Changan. По предварительной информации, водитель Lada при развороте с обочины в неустановленном месте не уступил дорогу Changan, который ехал в попутном направлении – со стороны Богдановича в Екатеринбург.
В результате ДТП пострадали три человека: 74-летний водитель и 75-летняя пассажирка Lada Granta, а также 51-летний водитель Changan. Их доставили в хирургическое отделение Богдановичской ЦРБ.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
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