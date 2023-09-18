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Движение в метро Екатеринбурга восстановили
Фото: Вечерние ведомости
Движение в метро восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена.
Напомним, что сегодня утром движение поездов в метро на участке «Проспект Космонавтов» – «Площадь 1905 года» закрыли из-за пассажирки, упавшей под поезд. Вагон задел женщине ногу и руку. Пострадавшую доставили в машину реанимации.
Сейчас движение поездов уже восстановили. Все станции открыты для пассажиров.
Напомним, что сегодня утром движение поездов в метро на участке «Проспект Космонавтов» – «Площадь 1905 года» закрыли из-за пассажирки, упавшей под поезд. Вагон задел женщине ногу и руку. Пострадавшую доставили в машину реанимации.
Сейчас движение поездов уже восстановили. Все станции открыты для пассажиров.
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В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд
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