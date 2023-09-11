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Под Сысертью легковушка загорелась после ДТП, водитель погиб
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Легковушка загорелась после столкновения с автомобилем на трассе М5 «Урал» под Сысертью. В ДТП погиб один человек.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что авария произошла сегодня на 135-м километре трассы. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Skoda Octavia. После этого Volkswagen загорелся.
Водитель Volkswagen погиб на месте аварии. Еще четырем людям медики оказывают необходимую помощь.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что авария произошла сегодня на 135-м километре трассы. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Skoda Octavia. После этого Volkswagen загорелся.
Водитель Volkswagen погиб на месте аварии. Еще четырем людям медики оказывают необходимую помощь.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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