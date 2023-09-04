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На Эльмаше ищут стрелков по окнам

19.41 Среда, 13 сентября 2023
Фото: Уралмаш-Эльмаш.РФ
Сотрудники фитнесс-студии «Твои крылья», расположенной в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга, придя на работу во вторник, были неприятно удивлены. Все окна в студии оказались разбитыми.

Неизвестные хулиганы стрельбу по окнам эльмашевской фитнесс-студии на улице Стачек открыли в ночь с 11 на 12 сентября. Стреляли, вероятно, из рогатки. В самом здании остались их «боевые снаряды» — металлические шарики из подшипников. Теперь окна в студии придётся менять.
Руководители фитнесс-студии обратились к согражданам за помощью в поиске «вандалов». Очевидцев они просят поделиться информацией о том, как и кем производилось нападение на их студию.

Напомним, что совсем недавно — в начале августа — были расстреляны окна жилых домов на Бакинских комиссаров. Жильцы были уверены, что стрелял снайпер, поскольку заметили луч лазерного прицела. Позже выяснилось, что «снайперу» всего четырнадцать лет, а стрелял он из модерновой рогатки, которую подарила ему мама.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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