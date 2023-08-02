Возрастное ограничение 18+
Хулигана с рогаткой в Екатеринурге приняли за снайпера
Фото: Уралмаш-Эльмаш.РФ
Несколько дней назад на страницах екатеринбургских групп в соцсетях стали появляться тревожные сообщения о том, что жилой дом в одном из районов города регулярно обстреливают из снайперской винтовки. Когда же «снайпера» нашли, оказалось, что всё не настолько страшно... хотя тоже опасно.
Обстрелам из «снайперской винтовки с лазерным прицелом» подвергались даже два дома на Уралмаше. Дырочки в окнах жилых строений №58 и №101 на улице Бакинских комиссаров тому в подтверждение. Правда, «винтовка» оказалась рогаткой, которой вооружился 14-летний подросток из соседнего, 105 дома. В последний раз он пальнул из своего оружия вечером четверга, 3 августа. А уже 4 августа к нему в гости пришли люди в погонах.
Выяснилось, что рогатку мальчику купила через Интернет мама. Это не просто выструганная из ветки игрушка, а вполне «профессиональная», изготовленная промышленным способом вещица, которая и выглядит внушительно, и стреляет — как проверил опытным путём подросток, — вполне «убойно».
Обстрелам из «снайперской винтовки с лазерным прицелом» подвергались даже два дома на Уралмаше. Дырочки в окнах жилых строений №58 и №101 на улице Бакинских комиссаров тому в подтверждение. Правда, «винтовка» оказалась рогаткой, которой вооружился 14-летний подросток из соседнего, 105 дома. В последний раз он пальнул из своего оружия вечером четверга, 3 августа. А уже 4 августа к нему в гости пришли люди в погонах.
Выяснилось, что рогатку мальчику купила через Интернет мама. Это не просто выструганная из ветки игрушка, а вполне «профессиональная», изготовленная промышленным способом вещица, которая и выглядит внушительно, и стреляет — как проверил опытным путём подросток, — вполне «убойно».
«Как пояснил несовершеннолетний, он не предполагал, что шарики от рогатки смогут долететь до соседнего дома и повредить окна. Его матери рекомендовано более обдуманно подходить к выбору игрушек для сына», — приводит комментарий пресс-группы УМВД по Екатеринбургу интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицу Начдива Онуфриева перекроют в Екатеринбурге
01 августа 2023
01 августа 2023