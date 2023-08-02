Хулигана с рогаткой в Екатеринурге приняли за снайпера

«Как пояснил несовершеннолетний, он не предполагал, что шарики от рогатки смогут долететь до соседнего дома и повредить окна. Его матери рекомендовано более обдуманно подходить к выбору игрушек для сына», — приводит комментарий пресс-группы УМВД по Екатеринбургу интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несколько дней назад на страницах екатеринбургских групп в соцсетях стали появляться тревожные сообщения о том, что жилой дом в одном из районов города регулярно обстреливают из снайперской винтовки. Когда же «снайпера» нашли, оказалось, что всё не настолько страшно... хотя тоже опасно.Обстрелам из «снайперской винтовки с лазерным прицелом» подвергались даже два дома на Уралмаше. Дырочки в окнах жилых строений №58 и №101 на улице Бакинских комиссаров тому в подтверждение. Правда, «винтовка» оказалась рогаткой, которой вооружился 14-летний подросток из соседнего, 105 дома. В последний раз он пальнул из своего оружия вечером четверга, 3 августа. А уже 4 августа к нему в гости пришли люди в погонах.Выяснилось, что рогатку мальчику купила через Интернет мама. Это не просто выструганная из ветки игрушка, а вполне «профессиональная», изготовленная промышленным способом вещица, которая и выглядит внушительно, и стреляет — как проверил опытным путём подросток, — вполне «убойно».