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Екатеринбуржцы почти месяц остаются без стационарной телефонной связи
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жильцы домов №№ 17, 19 и 21 по улице Данилы Зверева почти месяц остаются без стационарной телефонной связи из-за повреждения проводов неизвестными.
Ранее в «Ростелекоме» обещали восстановить связь к 5 сентября. Однако, по словам самих жильцов, стационарные телефоны все еще не работают. В компании этот факт подтвердили, подчеркнув, что ремонтные работы все еще ведутся, но подсказать, когда они будут завершены, там не смогли.
Напомним, что, по неподтвержденной информации, речь якобы может идти о краже провода стационарной связи на сумму в 40 миллионов рублей. В «Ростелекоме» эти сведения подтвердить не смогли, но заявили, что по факту повреждения линии связи было подано заявление в полицию.
Ранее в «Ростелекоме» обещали восстановить связь к 5 сентября. Однако, по словам самих жильцов, стационарные телефоны все еще не работают. В компании этот факт подтвердили, подчеркнув, что ремонтные работы все еще ведутся, но подсказать, когда они будут завершены, там не смогли.
Напомним, что, по неподтвержденной информации, речь якобы может идти о краже провода стационарной связи на сумму в 40 миллионов рублей. В «Ростелекоме» эти сведения подтвердить не смогли, но заявили, что по факту повреждения линии связи было подано заявление в полицию.
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