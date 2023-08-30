Екатеринбуржцы вторую неделю остаются без стационарной телефонной связи из-за повреждения проводов





– заявили в компании. «Обращения от абонентов зарегистрированы. Работы по восстановления кабеля ведутся, ориентировочный срок завершения – 5 сентября 2023 года. После окончания восстановительных работ и обращения абонентов в контактны центр будет произведен перерасчет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жильцы домов №№ 17, 19 и 21 по улице Данилы Зверева уже вторую неделю остаются без стационарной телефонной связи из-за повреждения проводов неизвестными.Как рассказала «Вечерним ведомостям» жительница одного из домов, стационарные телефоны перестали работать неожиданно. Они обращались в управляющую компанию и местный «Ростелеком», но сначала им сообщили, что помочь им не могут. По словам жильцов, к ним приходил мастер, который сообщил им, что кто-то украл кабель, поэтому он не может сказать, когда связь восстановят. По неподтвержденной информации, речь якобы может идти о краже провода на сумму в 40 миллионов рублей.После запроса нашей редакции к пресс-службе «Ростелекома», жильцы сообщили, что им пообещали починить связь к 5 сентября.Позже нам в «Ростелекоме» информацию о повреждении линии связи и о сроках ремонта подтвердили, добавив, что по факту инцидента было подано заявление в полицию.Информации о сумме ущерба, в результате повреждения кабеля, не прокомментировали. Опровергать или подтверждать эти сведения там также не стали.