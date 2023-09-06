Возрастное ограничение 18+
Скончался екатеринбуржец, пострадавший при взрыве газа в многоэтажке
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В больнице Екатеринбурга умер мужчина, в квартире которого на прошлой неделе взорвался газовый баллон.
Напомним, что в одной из квартир дома на улице Циолковского 6 сентября произошла разгерметизация газового баллона. В результате ЧП пострадал 35-летний мужчина. Он сообщил прибывшим полицейским, что заправлял зажигалку в ванной комнате. Когда он решил проверить ее работоспособность, произошел взрыв.
Пострадавшего доставили в больницу с ожогами. Сегодня стало известно, что мужчина скончался.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбург организовал проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что в одной из квартир дома на улице Циолковского 6 сентября произошла разгерметизация газового баллона. В результате ЧП пострадал 35-летний мужчина. Он сообщил прибывшим полицейским, что заправлял зажигалку в ванной комнате. Когда он решил проверить ее работоспособность, произошел взрыв.
Пострадавшего доставили в больницу с ожогами. Сегодня стало известно, что мужчина скончался.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбург организовал проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Тракторист погиб на загородной дороге неподалёку от Серова
06 сентября 2023
06 сентября 2023