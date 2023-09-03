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При взрыве газового баллона в многоэтажке в Екатеринбурге пострадал человек
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге взорвался газовый баллон в квартире в 12-этажном доме на улице Циолковского. В результате пострадал один человек.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сегодня в 16.04 поступило сообщение о разгерметизации газового баллона без последующего горения в квартире на 12 этаже многоэтажки. Повреждены оконные блоки в квартире.
В областном Минздраве сообщили, что пострадавшего мужчину госпитализировали в ГКБ №40 с ожогами. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сегодня в 16.04 поступило сообщение о разгерметизации газового баллона без последующего горения в квартире на 12 этаже многоэтажки. Повреждены оконные блоки в квартире.
В областном Минздраве сообщили, что пострадавшего мужчину госпитализировали в ГКБ №40 с ожогами. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.
«Эвакуация жильцов и проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось. На месте находятся 9 человек личного состава, 3 единицы спецтехники»,
– добавили в МЧС.
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