При взрыве газового баллона в многоэтажке в Екатеринбурге пострадал человек





– добавили в МЧС. «Эвакуация жильцов и проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось. На месте находятся 9 человек личного состава, 3 единицы спецтехники»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге взорвался газовый баллон в квартире в 12-этажном доме на улице Циолковского. В результате пострадал один человек.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сегодня в 16.04 поступило сообщение о разгерметизации газового баллона без последующего горения в квартире на 12 этаже многоэтажки. Повреждены оконные блоки в квартире.В областном Минздраве сообщили, что пострадавшего мужчину госпитализировали в ГКБ №40 с ожогами. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.