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В Екатеринбурге обстреляли несколько автомобилей
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня ночью в Екатеринбурге из окон дома на улице Бебеля, 144 обстреляли несколько автомобилей. Об этом рассказали читатели «Вечерних ведомостей».
Из чего велась стрельба – пневматика, травматическое или другого типа оружие – неизвестно. Очевидцы отмечают, что подобные инциденты происходят не в первый раз, но полицейские никаких мер не предпринимают.
Ранее в центре Екатеринбурга был обстрелян трамвай. А недавно обстреляли окна жилого дома под Екатеринбургом.
Из чего велась стрельба – пневматика, травматическое или другого типа оружие – неизвестно. Очевидцы отмечают, что подобные инциденты происходят не в первый раз, но полицейские никаких мер не предпринимают.
Ранее в центре Екатеринбурга был обстрелян трамвай. А недавно обстреляли окна жилого дома под Екатеринбургом.
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