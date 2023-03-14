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Трамвай обстреляли в центре Екатеринбурга
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
В центре Екатеринбурга вечером 20 марта обстреляли трамвай с пассажирами. Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
По словам подписчицы канала, выстрелы произвели из автомобиля, проезжавшего по улице Московской. Другая подписчица сообщает, что было как минимум три выстрела. Всех пассажиров пересадили в следующий трамвай. Никто не пострадал.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
По словам подписчицы канала, выстрелы произвели из автомобиля, проезжавшего по улице Московской. Другая подписчица сообщает, что было как минимум три выстрела. Всех пассажиров пересадили в следующий трамвай. Никто не пострадал.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
«В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается», – добавили в городском УМВД.
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