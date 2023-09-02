Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку по факту смерти школьника

– рассказали в прокуратуру.

«Несовершеннолетний воспитывался в полной семье, обучался в 8 классе общеобразовательной школы, на учете в органах системы профилактики не состоял. В кармане его одежды находился баллончик с газом для заправки газовых устройств»,