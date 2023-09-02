Возрастное ограничение 18+
Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку по факту смерти школьника
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку по факту смерти школьника, который дышал вместе со своими ровесниками газом для зажигалок.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, когда юноше стало плохо, его друзья вызвали скорую. Однако
к моменту прибытия медиков школьник умер и бригаде скорую оставалось лишь констатировать смерть подростка.
Сейчас ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также дать оценку деятельности органов системы профилактики по работе с погибшим подростком и его семьей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, когда юноше стало плохо, его друзья вызвали скорую. Однако
к моменту прибытия медиков школьник умер и бригаде скорую оставалось лишь констатировать смерть подростка.
«Несовершеннолетний воспитывался в полной семье, обучался в 8 классе общеобразовательной школы, на учете в органах системы профилактики не состоял. В кармане его одежды находился баллончик с газом для заправки газовых устройств»,
– рассказали в прокуратуру.
Сейчас ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также дать оценку деятельности органов системы профилактики по работе с погибшим подростком и его семьей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском в День знаний умер школьник
02 сентября 2023
02 сентября 2023
Студент из Каменска-Уральского умер в Санкт-Петербурге
02 сентября 2023
02 сентября 2023
В Нижнем Тагиле мальчик сломал ногу на детской площадке
26 августа 2023
26 августа 2023