В Минздраве уточнили информацию о пострадавших в утреннем ДТП в Екатеринбурге

– рассказали в Минздраве.

«В автобусе находились 26 человек. На месте работали две бригады СМП. Четверо пострадавших доставили в ЦГКБ 23, семь пострадавших – в ГБ 36 «Травматологическая», с травмами легкой и средней тяжести»,