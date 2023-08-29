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В Минздраве уточнили информацию о пострадавших в утреннем ДТП в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском Минздраве уточнили информацию о пострадавших в утреннем ДТП с пассажирском автобусом на перекрестке улиц Сулимова – Омская. По данным ведомства, в аварии пострадали 11 человек, а не 12, как сообщалось ранее.
По последним данным, всем пострадавшим в аварии уже оказали медицинскую помощь. Госпитализация в стационар, к счастью, никому не потребовалось.
«В автобусе находились 26 человек. На месте работали две бригады СМП. Четверо пострадавших доставили в ЦГКБ 23, семь пострадавших – в ГБ 36 «Травматологическая», с травмами легкой и средней тяжести»,
– рассказали в Минздраве.
По последним данным, всем пострадавшим в аварии уже оказали медицинскую помощь. Госпитализация в стационар, к счастью, никому не потребовалось.
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