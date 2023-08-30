Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга взяла на контроль расследование ДТП на перекрестке улиц Сулимова – Омская с участием пассажирского автобуса №082. По предварительным данным, в аварии пострадали 12 человек.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, авария произошла около 06.50 возле дома №67 по улице Сулимова. Согласно первоначальной версии, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. Точную причину ДТП должны будут установить по результатам расследования.Сейчас прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, в том числе сотрудники ведомства выяснят проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проходил ли водитель медосмотр и соблюдается ли норма рабочего времени и отдыха.