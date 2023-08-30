Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга взяла на контроль расследование ДТП на перекрестке улиц Сулимова – Омская с участием пассажирского автобуса №082. По предварительным данным, в аварии пострадали 12 человек.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, авария произошла около 06.50 возле дома №67 по улице Сулимова. Согласно первоначальной версии, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. Точную причину ДТП должны будут установить по результатам расследования.
Сейчас прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, в том числе сотрудники ведомства выяснят проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проходил ли водитель медосмотр и соблюдается ли норма рабочего времени и отдыха.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, авария произошла около 06.50 возле дома №67 по улице Сулимова. Согласно первоначальной версии, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. Точную причину ДТП должны будут установить по результатам расследования.
Сейчас прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, в том числе сотрудники ведомства выяснят проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проходил ли водитель медосмотр и соблюдается ли норма рабочего времени и отдыха.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В столкновении автобуса с иномаркой пострадали дети и врослые
30 августа 2023
30 августа 2023
Жительницу Екатеринбурга изолировали от сограждан в больнице
25 августа 2023
25 августа 2023
Погиб работник складского комплекса в Екатеринбурге
30 августа 2023
30 августа 2023