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Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 1 сентября
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В этом году 1 сентября для школьников Свердловской области будет непростым. Завтра в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 18 метров в секунду, в связи с чем в МЧС продлили предупреждение о непогоде.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Напомним, сегодня начальник департамента образования города Константин Шевченко сообщил, что школьные линейки будут проводиться в актовых и спортивных залах.
«Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром»,
– советуют в МЧС.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Напомним, сегодня начальник департамента образования города Константин Шевченко сообщил, что школьные линейки будут проводиться в актовых и спортивных залах.
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