Возрастное ограничение 18+
Минздрав заявил о восьми пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что с места ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган привезли восемь пострадавших. Об этом сообщали в пресс-службе ведомства.
В свердловском УГИБДД сообщали о шести пострадавших.
Отмечается, что четырем пострадавшим оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении ГБ Каменска-Уральского, в том числе подростку. Их состояние ближе к удовлетворительному. Еще двое были госпитализированы в реанимацию ГБ №36 «Травматологическая» Екатеринбурга. Они находятся в тяжелом состоянии.
В свердловском УГИБДД сообщали о шести пострадавших.
«На месте работали две бригады СМП Белоярского района, бригады трассовых пунктов медицины катастроф Малых Брусян и Каменска. Госпитализировано шесть человек, два человека отказались от госпитализации»,
– объяснили в Минздраве.
Отмечается, что четырем пострадавшим оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении ГБ Каменска-Уральского, в том числе подростку. Их состояние ближе к удовлетворительному. Еще двое были госпитализированы в реанимацию ГБ №36 «Травматологическая» Екатеринбурга. Они находятся в тяжелом состоянии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Несколько человек погибло в ДТП неподалёку от Ганиной Ямы
25 августа 2023
25 августа 2023