Шесть человек пострадали в ДТП с Opel и Volkswagen на свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Белоярском районе Свердловской области на 56-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись Opel и Volkswagen. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УГИБДД по Свердловской области, водитель Volkswagen при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не пропустил Opel, имеющую преимущество в движении.В результате столкновения пострадали водитель и пассажир Volkswagen и четыре пассажира Opel, среди которых один несовершеннолетний. Всех пострадавших доставили в больницу.Известно, что 23-летний водитель Volkswagen после аварии впал в кому. У него было три года стажа вождения. 26-летний водитель Opel не пострадал.