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Шесть человек пострадали в ДТП с Opel и Volkswagen на свердловской трассе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Белоярском районе Свердловской области на 56-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись Opel и Volkswagen. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УГИБДД по Свердловской области, водитель Volkswagen при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не пропустил Opel, имеющую преимущество в движении.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир Volkswagen и четыре пассажира Opel, среди которых один несовершеннолетний. Всех пострадавших доставили в больницу.
Известно, что 23-летний водитель Volkswagen после аварии впал в кому. У него было три года стажа вождения. 26-летний водитель Opel не пострадал.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УГИБДД по Свердловской области, водитель Volkswagen при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не пропустил Opel, имеющую преимущество в движении.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир Volkswagen и четыре пассажира Opel, среди которых один несовершеннолетний. Всех пострадавших доставили в больницу.
Известно, что 23-летний водитель Volkswagen после аварии впал в кому. У него было три года стажа вождения. 26-летний водитель Opel не пострадал.
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