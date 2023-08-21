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В столице Урала неизвестные разрисовали новый троллейбус

15.27 Понедельник, 28 августа 2023
Фото: телеграм-канал «Короче, Екатеринбург»
В столице Урала неизвестные проникли в Октябрьское троллейбусное депо и изрисовали один из новых троллейбусов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Короче, Екатеринбург». Как именно вандалам удалось проникнуть на закрытую территорию, еще предстоит выяснить. Сейчас вредителей разыскивают.

Троллейбусы перекрашивать не будут. Их планируют аккуратно очистить от краски.

Напомним, что от рук вандалов пострадал один из десяти новых троллейбусов, которые закупали на белорусском предприятии «Белкоммунмаш».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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