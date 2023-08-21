Возрастное ограничение 18+
В столице Урала неизвестные разрисовали новый троллейбус
Фото: телеграм-канал «Короче, Екатеринбург»
В столице Урала неизвестные проникли в Октябрьское троллейбусное депо и изрисовали один из новых троллейбусов.
Об этом сообщает телеграм-канал «Короче, Екатеринбург». Как именно вандалам удалось проникнуть на закрытую территорию, еще предстоит выяснить. Сейчас вредителей разыскивают.
Троллейбусы перекрашивать не будут. Их планируют аккуратно очистить от краски.
Напомним, что от рук вандалов пострадал один из десяти новых троллейбусов, которые закупали на белорусском предприятии «Белкоммунмаш».
Об этом сообщает телеграм-канал «Короче, Екатеринбург». Как именно вандалам удалось проникнуть на закрытую территорию, еще предстоит выяснить. Сейчас вредителей разыскивают.
Троллейбусы перекрашивать не будут. Их планируют аккуратно очистить от краски.
Напомним, что от рук вандалов пострадал один из десяти новых троллейбусов, которые закупали на белорусском предприятии «Белкоммунмаш».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жертвой вандалов стал один из арт-объектов на Тальков Камне
21 августа 2023
21 августа 2023
В окно многоквартирника в Березовском выстрелили неизвестные
26 августа 2023
26 августа 2023
В столице Урала певец Niletto по пути на концерт попал в ДТП
20 августа 2023
20 августа 2023