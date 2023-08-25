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Причиной смерти обнаруженной в Исети обнаженной женщины стало утопление
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Следователи выяснили причину смерти и установили личность женщины, обнаженное тело которой обнаружили в реке Исеть в Екатеринбурге.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к сыщикам, погибшей оказалась ранее судимая за кражу 56-летняя жительница Артинского района. По данным изданиям, она погибла в результате утопления. Однако обстоятельства ее гибели все еще выясняются.
На ее теле имеются ушибы, порезы и ссадины. С какой целью она приехала в Екатеринбург, как оказалась в реке, почему на ней не было одежды и откуда у нее столько увечий, на данный момент все еще неизвестно.
Напомним, что ее обнаружили местные жители утром 25 августа.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к сыщикам, погибшей оказалась ранее судимая за кражу 56-летняя жительница Артинского района. По данным изданиям, она погибла в результате утопления. Однако обстоятельства ее гибели все еще выясняются.
На ее теле имеются ушибы, порезы и ссадины. С какой целью она приехала в Екатеринбург, как оказалась в реке, почему на ней не было одежды и откуда у нее столько увечий, на данный момент все еще неизвестно.
Напомним, что ее обнаружили местные жители утром 25 августа.
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В реке Исеть в Екатеринбурге обнаружили тело обнаженной женщины
25 августа 2023
25 августа 2023