В реке Исеть в Екатеринбурге обнаружили тело обнаженной женщины

– заявил Александр Шульга.

«В настоящее время сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выполняется комплекс неотложных первоначальных процессуальных действий по выяснению всех обстоятельств смерти женщины. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти»,