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В реке Исеть в Екатеринбурге обнаружили тело обнаженной женщины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 25 августа, утром в Екатеринбурге в районе улице Бебеля в реке Исеть прохожие обнаружили тело обнаженной женщины.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво». Труп из воды достали спасатели. По словам очевидцев, характерной приметой обнаруженной женщины является короткая стрижка. Они отмечают, что голова была обрита практически наголо.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение об обнаружении тела поступило в отдел полиции №9 около 10.00. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает личность погибшей.
По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города СКР была организована проверка, сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво». Труп из воды достали спасатели. По словам очевидцев, характерной приметой обнаруженной женщины является короткая стрижка. Они отмечают, что голова была обрита практически наголо.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение об обнаружении тела поступило в отдел полиции №9 около 10.00. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает личность погибшей.
По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города СКР была организована проверка, сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«В настоящее время сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выполняется комплекс неотложных первоначальных процессуальных действий по выяснению всех обстоятельств смерти женщины. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти»,
– заявил Александр Шульга.
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